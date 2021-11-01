Испанский политик предложил сбросить бомбу на вулкан Ла-Пальма 1.11.2021, 16:11

Зачем?

Глава одного из островов на Канарах Касимиро Курбело предложил подвергнуть бомбардировке остров Пальма, где уже больше месяца извергается вулкан, пишет «Новое время».

По словам сторонников его идеи, можно использовать бомбардировки, чтобы перенаправить смертоносную лаву от населенных районов.

Согласно последнему исследованию, проведенному европейской спутниковой системой Copernicus, лава на испанских Канарских островах разрушила 2519 зданий и теперь покрывает 9,4 квадратных километра. Поскольку остров готовится к еще большим разрушениям из-за серии землетрясений, потрясших землю в последние дни, Каcимиро Курбело, президент муниципального совета Ла Гомера, соседнего острова, предположил, что потоки лавы могут быть перенаправлены с помощью бомб.

«Разве нет самолета, который мог бы лететь и сбрасывать бомбу? Он прилетает, падает и грохочет. И он отправляет лаву в другом направлении?», — заявил Курбело во время дебатов на канарском радио Faycán. «Может быть, это безумие, но с технологической точки зрения у меня сложилось впечатление, что это нужно попробовать».

Предложение Курбело вызвало критику и породило несколько мемов, изображающих его вместе с Брюсом Уиллисом в фильме «Армагеддон», в котором персонажу актера поручено уничтожить астероид с помощью ядерной бомбы.

Но, несмотря на насмешки, предложение Курбело не является полностью беспрецедентным. В 1935 году, когда лава, текущая из вулкана Мауна-Лоа на Гавайях, начала течь в опасной близости от города Хило, армия США под командованием будущего генерала Джорджа С. Паттона сбросила 20 фугасных бомб на реку лавы. После бомбардировки поток лавы прекратился, но успех миссии оспаривается — и пилоты, и геологи, которые летали во время бомбардировки, полагали, что поток все равно замедлился бы.

А в 1983 году, была предпринята более успешная попытка с помощью динамита отвести поток лавы тогда извергающейся горы Этна от соседней деревни. Инженеры поместили около 900 фунтов (408 кг) взрывчатых веществ, заключенных в трубы с водяным охлаждением, рядом с потоком. Цель состояла в том, чтобы перевести лавовую реку в искусственную траншею. По словам одного из тогдашних инженеров, эксперимент прошел успешно: большая часть лавы попала в искусственную траншею.

Военные Испании не ответили на предложение Курбело, как и премьер-министр Испании Педро Санчес. Однако Санчес пообещал ускорить доставку помощи жителям деревень.

Извержение пока не привело к гибели людей, и жизнь 85 000 жителей, живущих вдали от сильно пострадавшей западной части острова, осталась относительно спокойной. Вулкан близок к рекорду 1949 года — 47 дней за самое долгое время извержения.

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