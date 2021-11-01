Валерий Карбалевич: Российские госСМИ снова укололи Лукашенко 1.11.2021, 16:31

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Валерий Карбалевич

Правителя оставили без возможности попиариться.

На выходных российские СМИ опять не прошли мимо Александра Лукашенко. На телеканале НТВ правителя Беларуси практически обвинили в нагнетании мигрантского кризиса, а также рассказали о его политике по отношению к коронавирусу.

Почему такие удары с обеих сторон не останавливаются?

– Это продолжение информационного обмена ударами, – отметил в экспресс-комментарии «Салідарнасці» политолог Валерий Карбалевич. – Можно считать, что это очередной укус со стороны российских государственных медиа. Отношения напряженные, но никто не понимает природу этого напряжения.

Раньше были газовая, молочная и другие войны, то сейчас причина разногласий не выносится на публику.

Не знаю, можно ли называть теперешний этап кризисом, но напряжение, безусловно, есть. Оно вылилось в обмен уколами с разных сторон: белорусское ТВ прошлось лично по Путину, а в ответ было организовано интервью Тихановской «Эху Москвы». Сколько бы Венедиктов ни говорил, что это не спланированная акция, но кажется, что это не так.

Данная напряженность видна и во время подготовки к высшего госсовета так называемого союзного государства. Планировалось, что он пройдет в Минске в режиме офлайн. Что такое высший госсовет? Туда по регламенту входят не только президенты, но и премьер-министры, спикеры парламентов. То есть имелось ввиду, что 4 ноября в Минск приедет все верховное руководство России.

Это был бы хороший подарок Лукашенко, который мог бы организовать пиар. Мол, какая международная изоляция, смотрите, все же хорошо. Данное мероприятие должно было быть прорывным, но из Москвы никто не приедет.

Формат видеосвязи, наверное, уменьшает политический вес всех тех решений, которые там будут приняты. Всегда желательно, чтобы подписание происходило с глазу на глаз, когда это одновременно и в одном месте делают два человека, а тут, оказывается, каждый будет в своем кабинете.

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