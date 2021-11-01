Инфляция «съела» доходы россиян 2 1.11.2021, 17:05

1,352

Рост доходов работающего населения практически остановился.

Стремительный разгон инфляции, бьющей 5-летние рекорды вопреки прогнозам правительства и ЦБ, ударил по доходам 70 миллионов работающих российских граждан, пишет finanz.ru.

Рост реальных зарплат в стране резко замедлился в августе и оказался минимальным с пика пандемии, а если отбросить кризисный 2020-й - стал одним из худших за последние пять лет.

Как сообщил в пятницу Росстат, в августе в среднем работающие россияне получали 52355 российских рублей в месяц. Номинально зарплаты увеличились на 8,3% или 4706 российских рублей за год. Однако растущие цены не оставили от этой прибавки почти ничего.

В реальном выражении зарплаты стали больше лишь на 1,5%, или 770 российских рублей в пересчете на покупательную способность.

За исключением «ковидного» 2020-го года, когда по бизнесу ударили локдауны и рецессия, настолько низкие цифры Росстат фиксировал лишь однажды за последние пять лет - в начале 2018-го, рост реальных зарплат обнулился после повышения НДС и резкого роста цен на бензин.

В отдельных секторах экономики, прежде всего государственных, реальные зарплаты уже падают. Например, у работников образования номинальный рост в августе составил лишь 1,8% при официальной инфляции в 6,7% (что эквивалентно реальному спаду в 4,9%).

У медиков и работников социальной сферы зарплаты снизились даже номинально - на 3,5%, а в реальном выражении спад превысил 10%.

Общий показатель реальных располагаемых доходов населения вырос в третьем квартале на рекордные за 10 лет 8,1%. Это, впрочем, результат предвыборных выплат, доставшихся семьям с детьми, пенсионерам, военным и силовикам.

700 млрд российских рублей, выделенных из бюджета, вернули доходы населения на доковидные уровни, то динамика зарплат свидетельствует, что восстановление экономики после рецессии затухает, констатирует главный экономист ING по России и СНГ Дмитрий Долгин.

Дополнительные деньги уходят не только на оплату дорожающих товаров и услуг, но и на погашение долгов, указывает он. Набрав в банках 24 триллиона российских рублей кредитов, россияне ежемесячно отдают 220 млрд рублей на оплату одних только процентных платежей.

«Статистика показывает, что в январе-сентябре 2021 года население потратило на оплату товаров и услуг на 17,3% больше, чем годом ранее, в то время как денежные доходы в номинальном выражении увеличились за этот период лишь на 10,8%», - отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа «Финама» Ольга Беленькая.

В результате лишь 1,5% своих доходов люди смогли отложить на будущее - 759,6 млрд российских рублей из 48,7 триллиона. Темпы прироста сбережений по сравнению с прошлым годом схлопнулись в 3,6 раза и стали минимальными с 2014 года.

Ускоряющаяся инфляции вгоняет в уныние россиян, обедневших на 10% после присоединения Крыма: по индексу потребительской уверенности (-19 пунктов в третьем квартале) РФ оказалась в топ-5 антилидеров среди европейских стран.

53% граждан заявляют о деградации ситуации в экономике, каждый третий (35%) - об ухудшении материального положения. Положительных изменений ждут лишь 15% и 10% соответственно, отмечает в обзоре Центр конъюнктурных исследований ВШЭ.

В этих условиях в оставшиеся месяцы года главным драйвером экономического роста станет сырьевой сектор, считает Долгин.

«К концу года темпы роста экономики могут замедлиться на фоне исчерпания восстановительного роста и усиления антиковидных ограничений (режим нерабочих дней, частичные локдауны)», - говорит Беленькая.

По оценке Минэкономразвития, в третьем квартале российский ВВП прибавил 4% относительно того же периода прошлого года. По сравнению со вторым кварталом (10,5%) темпы восстановительного роста замедлились более чем вдвое.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».