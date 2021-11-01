В забастовку уходит даже оборудование?
- 1.11.2021, 17:07
- 9,712
На предприятии в Светлогорске произошло ЧП.
По неподтвержденной информации от Белорусского объединения рабочих на «Светлогорск Химволокно» ночью задымился станок.
«В ночь на 1 ноября на заводе произошло задымление одного из станков по производству нити, сработала пожарная сигнализация и тушение пожара с помощью воды, станок был остановлен, пострадавших нет».
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.