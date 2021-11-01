В забастовку уходит даже оборудование? 1.11.2021, 17:07

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На предприятии в Светлогорске произошло ЧП.

По неподтвержденной информации от Белорусского объединения рабочих на «Светлогорск Химволокно» ночью задымился станок.

«В ночь на 1 ноября на заводе произошло задымление одного из станков по производству нити, сработала пожарная сигнализация и тушение пожара с помощью воды, станок был остановлен, пострадавших нет».

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

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