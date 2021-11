Диетологи рассказали об идеальных для похудения осенних продуктах 2 1.11.2021, 17:18

Также они полезны для здоровья.

Диетологи рассказали об осенних продуктах, которые идеально подходят для диет и полезны для организма, пишет Eat This! Not that!.

По словам диетолога Цзинаня Банна (Jinan Banna), тыква богата не только питательными веществами, но и клетчаткой. Она утолит голод и избавит от необходимости от калорийных перекусов между приемами пищи. Она на 90 процентов состоит из воды, что делает продукт низкокалорийным и пригодным для похудения.

При этом тыква богата витаминами и минералами», — добавил разработчик рецептов Маккензи Берджесс (Mackenzie Burgess). Специалисты посоветовали добавлять тыквенное пюре без сахара в супы и смузи или смешивать его с овсяными хлопьями и ореховой пастой.

Эксперт по питанию Триста Бест (Trista Best) рекомендует есть осенью мускатную тыкву. Ее можно использовать в супах и тушеных блюдах или добавлять жареную в осенний салат с семенами подсолнечника и клюквой. Тыква другой разновидности, желудевая, готовится с пикантными травами и специями в качестве гарнира к жареному мясу. Ее можно фаршировать чечевицей и другими овощами.

Еще одним доступным осенью продуктом являются яблоки. Одно большое яблоко с кожурой содержит 5,4 грамма клетчатки, это 19 процентов от дневной нормы. Банна рекомендует окунать дольки яблока в миндальное масло, чтобы получить здоровую, но сытную закуску. Можно нарезать, бросить в салат с капустой и грецкими орехами или добавить тонкие ломтики в бутерброд с индейкой.

В борьбе за стройность поможет брюссельская капуста. Диетолог Лиза Янг (Lisa Young) добавила, что она отлично сочетается с нежирными белками, такими как рыба или курица. Если не нравится вкус продукта, можно отказаться от традиционного способа приготовления, жарки, и запечь капусту в духовке.

