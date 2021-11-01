Путин требует от Лукашенко транзита власти? 12 1.11.2021, 17:20

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фото: getty images

Подписание «союзных программ» может быть сорвано.

По мнению политолога Валерия Карбалевича, напряжение в отношениях Беларуси и России действительно есть, а вот говорить о его причинах пока сложно, пишет zerkalo.io:

— В белорусско-российских отношениях конфликты — это не что-то необычное, а, скорее, норма. Но особенность нынешнего — в том, что его природа понятна не до конца. Еще в начале сентября было торжественно объявлено о подписании 28 «союзных программ», казалось, все идет замечательно. И здесь на ровном месте начались проблемы, — говорит Карбалевич. — Я могу высказать гипотезу, откуда идет конфликт. Лукашенко сильно рискует, идя на спор с Путиным в условиях, когда Россия остается единственным союзником. И раз он это делает, значит, есть какая-то причина, которая побуждает его рисковать. Думаю, единственный повод для этого — вопрос о власти. Возможно, Путин требует исполнения обещаний, которые Лукашенко дал в сентябре 2020 года на переговорах в Сочи: он осуществит транзит и уйдет. В обмен на это Путин мог поддержать Лукашенко. Сейчас же он хочет остаться, а это вызывает недовольство Путина.

Карбалевич добавляет, сейчас действительно существует риск того, что 4 ноября союзные программы могут оказаться не подписаны. В таком случае это «станет скандалом» и произведет «неприятное впечатление» об отношениях России и Беларуси.

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