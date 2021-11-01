Политолог о ситуации с преемником Путина: Похоже на «Игру в кальмара» 1 1.11.2021, 17:31

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Это большой вызов для России.

О том, может ли кто-то сменить Владимира Путина на посту президента России, рассказал в программе "Сегодня День" на телеканале "Украина 24" политолог Виталий Бала.

"Некоторые российские аналитики уже сравнивают историю с преемником с "Игрой в кальмара" (популярный южнокорейский сериал — ред.), когда они друг друга хотят "съесть" и должен остаться только один. Но мне кажется, они выберут какое-то правильное время для этого объявления. А до этого времени всех будут держать в подвешенном состоянии", — сказал он.

"А возможно, реализуют казахстанский вариант, когда избран новый президент, но создан другой орган, где Нурсултан Абишевич (Назарбаев — ред.) имеет очень большой вес и влияет на политику. Это для России огромный вызов, но это вызов и для ее соседей, в том числе для нас — что там будет происходить и не накроет ли нас этой волной", — сказал он.

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