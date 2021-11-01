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Что происходит в белорусских обменниках?

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  • 1.11.2021, 18:39
  • 17,790
Что происходит в белорусских обменниках?
иллюстрационное фото

Доллар резко подскочил.

На Белорусской валютно-фондовой бирже завершились очередные торги.

Доллар добавил 0,0152 пункта — 2,4378 белорусского рубля.

Вырос и российский рубль. Плюс составил 0,0004 пункта — 3,4367 белорусского рубля за 100 российских.

А вот евро на первых ноябрьских торгах упал на 0,0047 пункта — 2,8186 белорусского рубля.

Ранее сообщалось, что средний курс наличного доллара за десять месяцев снизился на 7,52% (с 2,6194 до 2,4225 рубля).

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