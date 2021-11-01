Кибер-партизаны взломали внутреннюю почту МВД 9 1.11.2021, 17:58

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Хакеры-патриоты заявили, что получили доступ к переписке силовиков.

Кибер-партизаны заявили, что взломали внутреннюю почту МВД. Они опубликовали скрины переписки силовиков.

«Да, мы читаем вашу почту, красаўцы. В наших руках ориентировки, пояснительные записки, сводки МВД, ГУВД, УВД и т. п. Пруфы закреплены к посту.

Мы все еще ковыряем ваши базы, и вы ничего не можете с этим поделать. Вы 27 лет скрывали свои преступления от народа – настало время узнать правду. У нас есть подробная информация про каждого пособника режима. Диктатура погибает на наших глазах», — заявили киберп-партизаны.

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