Россия впервые вышла на 1-е место в мире по смертности от COVID-19 9 1.11.2021, 18:07

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Рекорд был установлен 29 октября.

Четвертая волна Covid-19, ускоряющаяся по экспоненте, впервые за все время пандемии сделала Россию мировым лидером по числу смертей, пишет finanz.ru.

За минувшую неделю, согласно статистике оперативного штаба, в стране от Covid-19 скончались 7938 человек, или в среднем 1134 человека в день.

Рекорд был установлен 29 октября - 1169 летальных исходов. К концу недели показатели чуть снизились (1160 - в субботу, 1158 - в воскресенье), но этого оказалось недостаточно, чтобы оставить на первом месте прежнего лидера - США.

В Штатах за неделю, завершившуюся 31 октября, скончались 7567 человек, а среднесуточная смертность снизилась до 1081 летального исхода в день (данные worldometers.info).

Число смертей в США устойчиво снижается с конца сентября, а их текущее значение - на минимуме за два месяца. Причем в отличие от России американская четвертая волна не принесла рекордной смертности: максимальные показатели - более 2,5 тысяч человек в день - были зафиксированы в третью и четвертую недели сентября и оказались почти вдвое ниже январского пика, когда в отдельные дни умирали более 4,5 тысячи человек.

На рекордную в мире смертность Россия вышла даже по данным оперативного штаба, которые стабильно ниже окончательной официальной цифры, которую с задержкой в месяц а публикует Росстат.

Его последние данные - за сентябрь - зафиксировали 39638 летальных исходов с устаноновленным диагнозом коронавирусной инфекции (на 628% больше, чем в тот же месяц год назад).

Это означает, что с Covid-19 умирали в среднем 1,3 тысячи человек в день, хотя оперштаб ни разу не зафиксировал в сентябре больше 900 смертей.

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