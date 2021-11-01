У кондоров выявили случаи «непорочного зачатия» 1 1.11.2021, 18:40

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Ученые впервые зафиксировали появление на свет двух птенцов из неоплодотворенных яиц.

Американские исследователи дикой природы обнаружили свидетельства того, что два калифорнийских кондора родились без какого-либо участия мужской ДНК. Об уникальном открытии сообщает BBC News.

Отмечается, что явление партеногенеза у кондоров очень удивило ученых. В 1980-х годах в дикой природе обитали менее двух десятков этих птиц, однако в последние годы благодаря усилиям по сохранению их численность увеличилась.

Партеногенез – одна из форм полового размножения организмов, при которой женские половые клетки (яйцеклетки) развиваются во взрослом организме без оплодотворения.

Он довольно редок у позвоночных (0,1 %) и встречается среди примерно 70 видов. У птиц это явление обычно наблюдается, когда у самок нет доступа к самцам.

Исследователи из Альянса дикой природы зоопарка Сан-Диего во время рутинного генетического скрининга биологических образцов двух калифорнийских кондоров случайно обнаружили, что птенцы, вылупившиеся в 2001 и 2009 годах, имели генетический материал своих матерей, однако не унаследовали никакой ДНК птиц-отцов.

Всего специалисты протестировали 467 самцов из племенного пула, что делает этот случай уникальным. Впервые среди птиц было зафиксировано явление партеногенеза при наличии партнеров в популяции.

Отмечается, что один из птенцов умер в двухлетнем возрасте в 2003 году, а другой – в 2017 году, когда ему было семь лет.

У обеих матерей ранее уже были птенцы, зачатые традиционным способом, причем одна из самок прожила в паре с самцом 20 лет.

После "непорочного зачатия" самки размножались еще дважды.

🚨BREAKING NEWS🚨



Scientists at SDZWA discovered two California condor chicks have hatched from unfertilized eggs. This sort of asexual reproduction, known as parthenogenesis, is a first for the species and provides new hope for their recovery. Read more: https://t.co/m5MZhqt21l pic.twitter.com/vRxGbKZy2S — San Diego Boo 👻 Wildlife Alliance (@sandiegozoo) October 28, 2021

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