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До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября

  • 1.11.2021, 19:00
До +12°С ожидается в Беларуси 2 ноября

Будет облачно с прояснениями.

До 12 градусов тепла ожидается в Беларуси 2 ноября, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Во вторник будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами пройдут небольшие дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах ожидается слабый туман. Ветер прогнозируется юго-восточный 4-9 м/с, днем по западной половине местами порывы до 12 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4. Днем будет 6-12 градусов тепла.

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