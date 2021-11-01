Где в Минске можно платно сделать КТ легких 1.11.2021, 19:47

Цены, даты записи, особенности.

Коронавирус по-прежнему атакует, но большинство больниц и поликлиник продолжают свою работу, в том числе по диагностике. Теперь очереди на компьютерную томографию грудной полости не многонедельные — в некоторых местах можно записаться прямо сегодня или на завтра. Onlíner связался с учреждениями, оказывающими услугу КТ в Минске и пригороде, и узнал стоимость исследования, а также ближайшие даты записи.

Как правило, записаться на КТ можно только по направлению врача.

2-я городская клиническая больница

Адрес и телефон: ул. Энгельса, 17; (8 017) 388-04-77.

Цена: 66,35 рубля.

Ближайшая запись на КТ — завтра, но диагностику здесь проводят только тем, кто сейчас болеет коронавирусом. Пройти томографию можно строго по направлению либо по рекомендации врача.

Городская детская клиническая инфекционная больница

Адрес и телефон: ул. Якубовского, 53; (8 017) 365-56-11.

Цена: 67,58 рубля.

Да, детская инфекционка делает КТ для взрослых. Ближайшая запись — на послезавтра, тоже нужно направление от доктора.

Медицинский центр «Лодэ»

Адрес и телефон: пр. Независимости, 58; 111.

Цена: 163,77 рубля.

Среди столичных платных медцентров Минска компьютерную томографию пока делают только в «Лодэ». Стоимость не самая демократичная, но услуга пользуется спросом. Кстати, томография в «Лодэ» доступна круглосуточно.

«Обязательно: направление (рекомендация) врача на проведение рентгеновской компьютерной томографии. Направление должно содержать: предварительный диагноз, цель и задачи проведения исследования, Ф. И. О. и печать врача, выписавшего направление», — сообщается на сайте медцентра.

Ближайшая дата для записи — 9 часов вечера 5 ноября.

38-я городская поликлиника

Адрес и телефон: ул. Воронянского, 50/1; (8 017) 225-81-20.

Цена: 82,38 рубля.

Ближайшая запись в поликлинике — 3 ноября.

Республиканский клинический медцентр управления делами при президенте

Адрес и телефон: Минский район, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи; (8 017) 543-44-44, (8 029) 543-44-45.

Цена: от 111,49 рубля.

Для проведения исследования пациенту необходимо иметь направление врача.

«Пациентов с подозрением на пневмонию или COVID-19 не берут», — уточнили по телефону платных услуг. Свободные записи есть на даты после 8 ноября.

Минский онкодиспансер

Адрес и телефон: пр. Независимости, 64; (8 017) 292-91-62, (8 017) 331-97-58.

Чтобы записаться на КТ легких в Минский онкологический диспансер, нужно состоять на учете в медучреждении.

РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова

Адрес и телефон: Минский район, аг. Лесной; (8 017) 389-99-00, (8 017) 389-99-10.

Цена: 85 рублей.

В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, кстати, работают четыре аппарата КТ. Ближайшая запись на исследование — вечер 4 ноября.

Минская областная детская клиническая больница

Адрес и телефон: Минский район, аг. Лесной, 40; (8 017) 265-18-08.

Цена: от 62 рублей.

Дозвониться сюда оказалось нереальной задачей. Цена указана по данным прошлого года.

10-я городская клиническая больница

Адрес и телефон: ул. Уборевича, 73; (8 044) 552-46-72, (8 044) 552-48-37.

Цена: 85,52 рубля.

На эту неделю уже все расписано, для записи на следующую надо звонить в пятницу с 8 утра, сообщили в больнице.

6-я городская клиническая больница

Адрес и телефон: ул. Уральская, 5; (8 017) 377-09-37.

Цена: 70 рублей.

Записаться можно уже на завтра, но:

«Наша больница лечит ковид-больных поэтому будете пересекаться с ними», — сообщили в учреждении. И, конечно, записаться можно только по направлению врача.

Госпиталь инвалидов ВОВ

Адрес и телефон: аг. Лесной; (8 017) 265-34-30.

Цена: от 47 рублей.

«У нас полный стационар ковидных пациентов, поэтому мы не берем „чистых“», — ответили в кабинете компьютерной томографии.

БСМП

Адрес и телефон: ул. Лейтенанта Кижеватова, д. 58, пом. 4; (8 017) 287-00-10, (8 017) 287-89-39.

Цена: 86 рублей.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи также требуют направление врача. Ближайшая запись — на 3 ноября.

Минский клинический консультативно-диагностический центр

Адрес и телефон: ул. Семашко, 10; (8 017) 311-10-19, (8 017) 355-94-50, (8 029) 238-00-90, (8 044) 550-00-90.

Цена: 140 рублей.

«Все, что нам дали, уже разобрано — звоните позже», — ответили в центре насчет ближайших свободных дат на диагностику.

А что в других?

До сих пор не делают КТ легких в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. «Внимание! КТ (компьютерная томография) амбулаторным пациентам выполняется ограниченно: только КТ головного мозга и отделов позвоночника», — сообщается на сайте медучреждения. Дозвониться по телефонам платных услуг нам не удалось: узнать, когда будут делать КТ грудной клетки, неизвестно.

В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии также перестали оказывать такую услугу.

В 4-й поликлинике, куда поступил один из аппаратов КТ от Михаила Гуцериева, компьютерную томографию делают на бесплатной основе и по направлению врача.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».