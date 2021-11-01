Где в Минске можно платно сделать КТ легких
- 1.11.2021, 19:47
Цены, даты записи, особенности.
Коронавирус по-прежнему атакует, но большинство больниц и поликлиник продолжают свою работу, в том числе по диагностике. Теперь очереди на компьютерную томографию грудной полости не многонедельные — в некоторых местах можно записаться прямо сегодня или на завтра. Onlíner связался с учреждениями, оказывающими услугу КТ в Минске и пригороде, и узнал стоимость исследования, а также ближайшие даты записи.
Как правило, записаться на КТ можно только по направлению врача.
2-я городская клиническая больница
Адрес и телефон: ул. Энгельса, 17; (8 017) 388-04-77.
Цена: 66,35 рубля.
Ближайшая запись на КТ — завтра, но диагностику здесь проводят только тем, кто сейчас болеет коронавирусом. Пройти томографию можно строго по направлению либо по рекомендации врача.
Городская детская клиническая инфекционная больница
Адрес и телефон: ул. Якубовского, 53; (8 017) 365-56-11.
Цена: 67,58 рубля.
Да, детская инфекционка делает КТ для взрослых. Ближайшая запись — на послезавтра, тоже нужно направление от доктора.
Медицинский центр «Лодэ»
Адрес и телефон: пр. Независимости, 58; 111.
Цена: 163,77 рубля.
Среди столичных платных медцентров Минска компьютерную томографию пока делают только в «Лодэ». Стоимость не самая демократичная, но услуга пользуется спросом. Кстати, томография в «Лодэ» доступна круглосуточно.
«Обязательно: направление (рекомендация) врача на проведение рентгеновской компьютерной томографии. Направление должно содержать: предварительный диагноз, цель и задачи проведения исследования, Ф. И. О. и печать врача, выписавшего направление», — сообщается на сайте медцентра.
Ближайшая дата для записи — 9 часов вечера 5 ноября.
38-я городская поликлиника
Адрес и телефон: ул. Воронянского, 50/1; (8 017) 225-81-20.
Цена: 82,38 рубля.
Ближайшая запись в поликлинике — 3 ноября.
Республиканский клинический медцентр управления делами при президенте
Адрес и телефон: Минский район, Ждановичский с/с, 81/5, район аг. Ждановичи; (8 017) 543-44-44, (8 029) 543-44-45.
Цена: от 111,49 рубля.
Для проведения исследования пациенту необходимо иметь направление врача.
«Пациентов с подозрением на пневмонию или COVID-19 не берут», — уточнили по телефону платных услуг. Свободные записи есть на даты после 8 ноября.
Минский онкодиспансер
Адрес и телефон: пр. Независимости, 64; (8 017) 292-91-62, (8 017) 331-97-58.
Чтобы записаться на КТ легких в Минский онкологический диспансер, нужно состоять на учете в медучреждении.
РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова
Адрес и телефон: Минский район, аг. Лесной; (8 017) 389-99-00, (8 017) 389-99-10.
Цена: 85 рублей.
В РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Александрова, кстати, работают четыре аппарата КТ. Ближайшая запись на исследование — вечер 4 ноября.
Минская областная детская клиническая больница
Адрес и телефон: Минский район, аг. Лесной, 40; (8 017) 265-18-08.
Цена: от 62 рублей.
Дозвониться сюда оказалось нереальной задачей. Цена указана по данным прошлого года.
10-я городская клиническая больница
Адрес и телефон: ул. Уборевича, 73; (8 044) 552-46-72, (8 044) 552-48-37.
Цена: 85,52 рубля.
На эту неделю уже все расписано, для записи на следующую надо звонить в пятницу с 8 утра, сообщили в больнице.
6-я городская клиническая больница
Адрес и телефон: ул. Уральская, 5; (8 017) 377-09-37.
Цена: 70 рублей.
Записаться можно уже на завтра, но:
«Наша больница лечит ковид-больных поэтому будете пересекаться с ними», — сообщили в учреждении. И, конечно, записаться можно только по направлению врача.
Госпиталь инвалидов ВОВ
Адрес и телефон: аг. Лесной; (8 017) 265-34-30.
Цена: от 47 рублей.
«У нас полный стационар ковидных пациентов, поэтому мы не берем „чистых“», — ответили в кабинете компьютерной томографии.
БСМП
Адрес и телефон: ул. Лейтенанта Кижеватова, д. 58, пом. 4; (8 017) 287-00-10, (8 017) 287-89-39.
Цена: 86 рублей.
В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи также требуют направление врача. Ближайшая запись — на 3 ноября.
Минский клинический консультативно-диагностический центр
Адрес и телефон: ул. Семашко, 10; (8 017) 311-10-19, (8 017) 355-94-50, (8 029) 238-00-90, (8 044) 550-00-90.
Цена: 140 рублей.
«Все, что нам дали, уже разобрано — звоните позже», — ответили в центре насчет ближайших свободных дат на диагностику.
А что в других?
До сих пор не делают КТ легких в РНПЦ неврологии и нейрохирургии. «Внимание! КТ (компьютерная томография) амбулаторным пациентам выполняется ограниченно: только КТ головного мозга и отделов позвоночника», — сообщается на сайте медучреждения. Дозвониться по телефонам платных услуг нам не удалось: узнать, когда будут делать КТ грудной клетки, неизвестно.
В РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии также перестали оказывать такую услугу.
В 4-й поликлинике, куда поступил один из аппаратов КТ от Михаила Гуцериева, компьютерную томографию делают на бесплатной основе и по направлению врача.