У казино Лас-Вегаса впервые появился огромный самолет для своих гостей 1.11.2021, 20:05

1,114

Руководство казино заявило о покупке коммерческого авиалайнера Boeing 787−8 Dreamliner.

До недавних пор в распоряжении казино Resorts World Las Vegas был бизнес-джет Bombardier Express XRS на 12 пассажиров, стоимостью $52 млн., передает «Новое время».

Теперь, впервые в истории Лас-Вегаса, у местного казино появился собственный коммерческий авиалайнер для транспортировки гостей.

Дальнемагистральный самолет Boeing 787−8 Dreamliner сможет доставлять людей на расстояния более 15 тыс. км.

Этот лайнер казино приобрело у авиакомпании Crystal Luxury Aircraft Holdings, которая вместе с Resorts World Las Vegas входит в туристический конгломерат Genting Group.

В Resorts World считают, что новый самолет позволит их клиентам совершать прямые рейсы из Лас-Вегаса в Азию, Европу и Латинскую Америку.

«Dreamliner также является альтернативным вариантом для крупных корпоративных и развлекательных групп, которые могут летать частным образом в международные направления и ключевые мегаполисы», — заявили в казино.

Казино в Лас-Вегасе и других крупных игорных центрах предлагают услуги частных самолетов для VIP-игроков. Но это, как правило, это небольшие бизнес-джеты. Крупные авиалайнеры компании чаще всего арендуют и используют исключительно в корпоративных целях.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».