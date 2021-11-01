Белоруска родила сына прямо на заправке 1 1.11.2021, 20:29

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Роды принимала ее подруга.

Мы привыкли кайфовать от неожиданных и ярких сюжетов классных фильмов, удивляясь режиссерскому гению. А ведь иногда реальная жизнь подбрасывает нам сценарии похлеще голливудских, от которых хочется или плакать, или смеяться, или, как минимум, разинуть рот от удивления. Нечто подобное мы пережили на прошлой неделе, когда в редакцию прилетело необычное сообщение. Если коротко, канва была следующей. В райцентре Узда нет своего роддома. Девушку поздним вечером повезли рожать в Минск, но в больницу не успели, и ребенок появился на свет на заправке возле столичной кольцевой автодороги, пишет onliner.by.

Причем роды принимала подруга, которая никогда не рожала и о процессе знала лишь отдаленно.

«Родила девушка на заправке? Может быть, не знаю»

Стоянка на заправке и роддом. В моей голове до сих пор не укладывается, как эти понятия в какой-то момент объединились, сюрреалистично став одним целым. На МКАД. В районе улицы Уборевича, где с одной стороны возвышаются типичные советские пятиэтажки, а с другой пыль по полю гоняет ветер. Именно здесь поздним вечером 25 октября в салоне серебристой Audi родился мальчик, получивший имя Марк.

Подумалось, кто-кто, а работники заправки наверняка должны знать о подобной истории. Может, они даже стали свидетелями случившегося, однако оператор, услышав мой вопрос о неожиданных родах, буквально оцепенел. Парень улыбнулся, но на общение настроен не был и произнес что-то вроде: «Может быть... Не знаю...Что вы хотите?»

Продавец-консультант из соседнего магазинчика, расположенного на заправке, тоже ничего не знал об этой истории, сославшись на то, что работает здесь всего несколько дней. Не услышав ничего конкретного, мы отправились в Узду, где нас ждала главная героиня данной истории — девушка, экстренно принимавшая роды.

«Готова была уже и пуповину перерезать»

Вероника живет в деревне Зеньковичи и каждый день выбирается в райцентр, где рулит небольшим продуктовым магазином. Слух о родах у дороги уже распространился по 10-тысячному городку, и, как говорит собеседница, по этому поводу ей уже нередко звонят.

— У меня не было выхода. Нужно было помогать, — говорит Вероника, встретившая нас в Узде возле своей работы. — Как все произошло? Дело в том, что я давно дружу с Женей, с парнем Кристины, родившей ребенка. Соответственно, с ней тоже общаюсь. Она сама из Минска, но училась в нашем училище, была замужем, у нее трое детей, живет сейчас в Узде. Конечно, давно знала, что она беременна и ожидает четвертого ребенка. Ребята заранее попросили, чтобы я, если что, помогла и завезла ее перед родами в Минске — в нашем райцентре роддома нет. Ну и все. Вечером 25-го мне позвонил Женя: «Не спишь? У Кристины схватки начинаются. Нужно ехать». Я приехала к ним, помогла собрать ее маленьких детей, пересела в их машину, и мы поехали. Нам еще нужно было заехать в Минске на улицу Ангарскую к маме Кристины, забрать ее документы и оставить у нее детей.

От Узды до столицы чуть больше 70 километров. Бóльшую часть пути Вероника преодолела более-менее спокойно, но уже на МКАД Кристине стало хуже. В какой-то момент девушка попросила остановить машину и пересела на переднее пассажирское сидение.

— Кристина сказала, что у нее начали отходить воды и мы, наверное, до роддома не доедем. Нам не хватило буквально километров десять, — рассказывает девушка. — У меня уже паника началась! Не знала, что делать. Мы искали, где нормально припарковаться, и параллельно вызвали скорую помощь. В итоге заехали на заправку. Кристина закричала, сказала, что будет рожать. Дети перепугались, заплакали. А я же ни разу не рожала, не знаю, как этот процесс происходит. Как-то успокоила себя. Поняла, что нужно собраться, что-то предпринимать, и попросила: «Кристина, у тебя же все-таки четвертые роды. Говори, что делать». Я тогда такой стресс пережила. На всю жизнь запомню.

Все вышли из машины, а Вероника, присев у пассажирского места, начала принимать роды, слушая Кристину. По словам собеседницы, все длилось около десяти минут.

— Когда появился ребенок, она мне сказала, чтобы за головку его брала, — говорит девушка, поневоле ставшая акушером-гинекологом. — А у меня руки были холодные, непродезинфицированные. Но с собой были салфетки, и я, взяв с помощью салфетки ребенка за головку, аккуратно все делала. Уже готова была потом и пуповину перерезать, но это уже сделали медики, приехав на заправку. Скорая не так и быстро приехала. Врачи не знали точного адреса, а мы не местные. И мне приходилось бегать на заправку, чтобы работник объяснил, куда им нужно ехать.

— Что врачи потом говорили? Удивились?

— Они в шоке были. Сказали, что, когда вырастет, будет дальнобойщиком. Мальчик здоровеньким родился. Все хорошо.

«В таких условиях роды еще удачно закончились»

После трех ночей в роддоме 3-й больницы врачи приняли решение, что девушке можно выписываться. Встречать Кристину приехали парень и друзья из Узды. Что любопытно, на все той же Audi, которая несколько дней назад вынужденно стала роддомом на колесах.

Евгений оказался скромным и немногословным парнем. В руках держал роскошный букет из белых роз, и, как показалось, не мог дождаться, когда же все происходящее закончится.

Вскоре всех пригласили в роддом, двери в фойе открылись, и перед ним появилась молодая девушка и работница больницы, державшая запеленованного малыша. Пройдет еще несколько минут, и Кристина на диктофон скажет, что ей 22 года, старшему ребенку пять лет. В Узде она училась на повара-кондитера, а последнее время провела в декретном отпуске. Роды на заправке не считает чем-то неординарным и застенчиво называет обычной историй.

— Как-то срочно и быстро малыш решил появиться на свет, — спокойно вспоминает роды Кристина. — Я планировала рожать 31 октября, а получилось на шесть дней раньше. В дороге чувствовала себя не сильно хорошо, но нормально. Но на подъезде к Чижовке по кольцевой уже все — мы рожали. Начались потуги, ребенок начал появляться, и я закричала: «Ловите!» Ко мне подбежала Вероника. Она не растерялась в ситуации и быстренько подхватила. Гинеколог №1! Где-то через минут 15 после рождения приехала скорая. Сказали, что все хорошо. В таких условиях у нас роды еще удачно закончились.

— Вы рассказывали медикам свою историю?

— Нет, ничего не рассказывала. Но наутро у меня спросили: «А почему вы решили родить на заправке?» Как будто мне этого просто так захотелось. Ответила, что не успели доехать.

Удивленная услышанному санитарка так и не вспомнила подобных случаев в своей практике. И что бы ни говорила Кристина, ее случай неординарный. А главное, что рядом оказалась легкая на подъем Вероника, которая почти в ночь повезла роженицу в Минск и не стушевалась в самый важный момент. Вот такая добрая история. Как все любят — с красивым хэппи-эндом.

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