«Бобруйские электрические сети» планируют массовые увольнения работников 1.11.2021, 20:37

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Время присоединиться к забастовке.

Подписчики телеграм-канала «Беларусь головного мозга» сообщают, что РУП «Могилевэнерго» направило в свой филиал «Бобруйские электрические сети» список на увольнение 80 человек.

– Никаких четких критериев, по которым люди попали в список нет. Большая часть тех, кто ходил на митинги, в этот список не попали. На данный момент известно, что директор вызывает начальников структурных подразделений и называет им фамилии работников, которые должны быть уволены.

По мнению читателя, основная причина предстоящих увольнений — это создание видимости бурной деятельности директора Антона Каранкевича в виде оптимизации кадров. Это необходимо ему для последующего перевода в столицу поближе к старшему брату Виктору Каранкевичу, который совершенно случайно является министром энергетики.

Лукашистским чиновникам плевать на обычных работников. Они готовы идти по головам, лишь бы получить желаемое. Но только для себя и для своих.

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