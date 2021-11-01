Житель Светлогорска запрыгнул на капот и разбил стекло милицейского авто 4 1.11.2021, 21:01

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Видеофакт.

31 октября около шести утра в милицию поступило сообщение о мужчине с ножом, которые гулял по улице в Светлогорске. Мужчина угрожал родственнику и соседям, которые пытались его успокоить.

Когда сотрудники департамента охраны прибыли по адресу, окровавленный мужчина с разбега запрыгнул на капот служебного автомобиля и разбил лобовое стекло.

Задержанному 32 года, в момент инцидента он был трезв, но мотив своего поступка объяснить не смог. Мужчину доставили в больницу, сообщает Департамент охраны МВД.

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