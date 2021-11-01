Белорусы смогут летать в Израиль 2 1.11.2021, 21:11

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Но есть ряд условий.

С 1 ноября в Израиле начинают действовать новые правила въезда туристов, привитых от коронавируса.

В четверг, 28 октября, министерство здравоохранения обнародовало окончательный вариант правил, уточнив, каким категориям иностранных граждан будет разрешен въезд, сообщили в Республиканском союзе туристических организаций (РСТО) со ссылкой на vesty.co.il.

Согласно правилам, разрешение будет выдаваться иностранцам, которые:

не находились в красных странах с высоким уровнем заболеваемости в течение 14 дней, предшествовавших въезду в Израиль (тут облом - наша страна в Израиле считается "красной" - прим. БП)

привиты одной из вакцин, признанных Всемирной организацией здравоохранения (список вакцин см. ниже), или имеют справку о перенесенном заболевании

не имеют иных препятствий для въезда в Израиль

въезжают в Израиль через аэропорт Бен-Гурион.

Иностранные граждане, не соответствующие перечисленным выше требованиям, не будут допускаться в Израиль согласно новым правилам даже при условии соблюдения полного карантина по прибытии. Эти иностранцы должны будут подавать заявления на въезд в комиссию по исключительным случаям (ваадат-харигим).

Список признанных вакцин: Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson – Janssen, AstraZeneca, Covishield, Sinopharm, Sinovac, Спутник-V.

Так, прошедшими вакцинацию считаются иностранные граждане, привитые двумя дозами вакцин Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinopharm и Sinovac и получившие вторую дозу не менее чем за 14 дней и не более чем за 180 дней до въезда в Израиль. Для прошедших бустерную вакцинацию (третьей дозой) интервал между датой прививки и въездом в Израиль также должен составлять не менее 14 дней.

Также разрешен въезд переболевшим и привитым по меньшей мере одной дозой вакцины, признанной Всемирной организацией здравоохранения. В этом случае дата вакцинации значения не имеет.

Для привитых "Спутником-V" действуют особые правила

Так, с 15 ноября 2021 года Израиль разрешает въезд иностранцев, вакцинированных двумя дозами прививки "Спутник-V", при условии, что на момент въезда в Израиль прошло не менее 14 дней с получения второй дозы, а до момента выезда из Израиля пройдет не более 180 дней со второй прививки.

Начиная с 15 ноября 2021 года иностранец, вакцинированный третьей дозой вакцины "Спутник-V", сможет въехать в Израиль при условии, что на момент въезда прошло не менее 14 дней после вакцинации.

Туристы, привитые вакциной "Спутник-V", должны предоставить отрицательный PCR-тест, сделанный не более чем за 72 часа до вылета, а также сдать PCR-тест и серологический анализ по прибытии.

Туристы должны соблюдать карантин до получения отрицательного результата PCR-теста и положительного результата серологического теста (длительность карантина — до 24 часов).

Условия посадки на авиарейсы в Израиль

Прохождение теста на коронавирус не более чем за 72 часа до вылета.

Заполнение электронной декларации для посещающих Израиль (предъявление декларации при посадке обязательно).

Сканирование прививочного сертификата или справки о перенесенном заболевании и вложение документа в декларацию, что дает иностранцам право на зеленый паспорт (тав ярок) в Израиле.

При отсутствии документа, который может быть автоматически проверен в Израиле, следует указать тип полученной вакцины в декларации и подать просьбу о сокращении срока карантина по прибытии, приложив необходимые документы.

При посадке необходимо предъявить прививочный сертификат или свидетельство о перенесенном заболевании в соответствии с изложенными выше правилами, или экстренное разрешение на въезд, выданное МВД Израиля.

За выборочную проверку подлинности документов отвечает Управление МВД Израиля по делам регистрации населения и миграции.

По прибытии в Израиль пассажиры обязаны пройти тест на коронавирус в аэропорту Бен-Гурион.

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