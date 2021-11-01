Генпрокуратура Германии займется лукашенковскими силовиками 3 1.11.2021, 22:19

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Преступлениями лукашистов также занимаются в Литве и Чехии.

В Генеральную прокуратуру ФРГ подана жалоба на действия шести высокопоставленных лукашенковских силовиков по факту преступлений против человечности. Жалобу подали Европейский центр конституционных прав и прав человека (ECCHR) и Всемирная организация против пыток (OMCT) по универсальной юрисдикции.

В жалобе содержится информация о действиях белорусских силовиков после 9 августа 2020 года, в том числе массовых задержаниях, пытках, исчезновениях, сексуальном насилии и политических преследованиях, сообщает OMCT.

Представитель ECCHR Андреас Шуллер ожидает, что прокуратура ФРГ начнет предварительное расследование. «Пострадавшие должны иметь возможность защищать свои права, и Германия должна играть в этом лидирующую роль», – заявил он.

«Есть четкие доказательства, что пытки использовались намеренно, широко и систематически, что квалифицируется как преступление против человечности. Это было подтверждено различными международными расследованиям, включая Московский механизм ОБСЕ. Наше заявление показывает, что Беларусь не предпринимает никаких действия для наказания за эти преступления, чьи исполнители остаются на 100 процентов безнаказанными», – заявил генеральный секретарь OMCT Геральд Стаберок.

Ранее заявления в отношении белорусских силовиков для расследования по универсальной юрисдикции были поданы в Литве и Чехии.

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