В Харькове выбрали нового мэра

В Харькове выбрали нового мэра1
- 1.11.2021, 22:37
Главная борьба шла между Тереховым и Добкиным.
Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК.
Решение приняли единогласно.
"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.
Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.