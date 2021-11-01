закрыть
1 ноября 2021, понедельник, 23:03
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Харькове выбрали нового мэра

1
  • 1.11.2021, 22:37
В Харькове выбрали нового мэра

Главная борьба шла между Тереховым и Добкиным.

Харьковская городская территориальная избирательная комиссия проголосовала за признание Игоря Терехова победителем выборов мэра Харькова. Его поддержали 50,66% избирателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг городской ТИК.

Решение приняли единогласно.

"На основании протокола о результатах голосования (ТИК - ред.) постановляет признать избранным харьковским городским головой Игоря Терехова, который набрал 146 240 голосов", - заявила глава избиркома.

Теперь проект постановления подпишут наблюдатели и члены ТИК, затем он будет официально опубликован.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рецепт победы
Рецепт победы Артем Черников
Спасая свои жизни, мы спасаем страну
Спасая свои жизни, мы спасаем страну Наталья Радина
Забастовка — это законно
Забастовка — это законно Андрей Санников
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом
Каждый автобус сегодня – бочка с порохом Ирина Халип