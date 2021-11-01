Белорусский хоккеист о вызове в «Вашингтон»: Эмоции просто фантастические 1.11.2021, 22:47

Алексей Протас

Алексея Протаса пригласили в клуб НХЛ.

Белорусский хоккеист Алексей Протас, получивший вызов из фарм-клуба в «Вашингтон», рассказал про свои эмоции от приглашения, передает hockey.by.

– Какие эмоции испытываешь после приглашения в клуб НХЛ?

– На самом деле эмоции просто фантастические. Надеюсь, что попаду в состав на сегодняшнюю игру, получу шанс. Когда мне вчера позвонили, я конечно очень обрадовался. Даже несмотря на то, что мой рейс отложили почти на три часа, мне было все равно. Я счастлив быть здесь.

– Кто поздравил первым?

– Моя жена была рядом со мной, ну и родители, конечно.

– Что сказали папа и мама?

– Мама немного всплакнула, сказала, что счастлива за меня, как все родители. Сказали, чтобы я насладился каждым моментом здесь.

– Не возникнет ли проблем при переходе из «Херши» в главную команду?

– У нас похожая система игры, не думаю, что возникнут с этим какие-то проблемы. Мне не нужно многое менять в моей игре, нужно показывать тот же хоккей, что и в «Херши». У нас много высоких ребят в команде, нам нужно использовать габариты.

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