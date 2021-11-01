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Германия и Еврокомиссия обсудили миграцию через Беларусь

  • 1.11.2021, 23:08
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Германия и Еврокомиссия обсудили миграцию через Беларусь

Глава МИД Германии и Еврокомиссар по внутренним делам анонсировали санкции против режима Лукашенко.

1 ноября состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Германии Хайко Маасом и еврокомиссаром по внутренним делам Илвой Йоханссон. Собеседники обсуждали Беларусь и проблему миграции.

Стороны согласились, что использовать беженцев в качестве инструментов неприемлемо и должно быть прекращено, а для решения проблемы требуется набор средств: защита границ, санкции, переговоры со странами происхождения и транзита мигрантов и авиакомпаниями, сообщает в Twitter МИД Германии.

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