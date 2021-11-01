Экономист: Рабочие не хотят этого терпеть 1.11.2021, 23:12

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Отток кадров с главных предприятий страны бьет рекорды.

Люди бегут с предприятий в поисках лучшей жизни. Отток кадров с главных предприятий страны бьет рекорды, передает «Белсат».

За 9 месяцев этого года крупные и средние предприятия страны уволили почти 571 тысячу работников, взяв при этом на работу всего чуть более 519 тысяч человек. То есть чистый минус составил 51,6 тыс. человек. И чего больше в этих цифрах – экономики или политики – очертить трудно: настолько эти причины спаяны, говорит экономист Лев Марголин. И добавляет: если что, хороших специалистов всегда ждут как на востоке, так и на Западе.

«Их толкает и то, что снижаются зарплаты в стране, и то, что нет никакой свободы и можно загреметь под фанфары каким угодно способом, из-за какого угодно обстоятельства. И люди не хотят этого терпеть», – объясняет Марголин.

Тем временем отток трудовых кадров – то ли добровольный, то ли вынужденный – опасен тем, что запускает своеобразную цепную реакцию, от которой ничего хорошего ждать не приходится, объясняет экономист Лев Марголин.

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