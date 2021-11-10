Радио «Белосток»: Две группы мигрантов прорвались из Беларуси в Польшу 4 10.11.2021, 8:05

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фото: getty images

По последней информации, все они были задержаны.

Две очень большие группы иммигрантов смогли прорваться в Польшу с территории Беларуси. Об этом сообщает радио «Белосток».

Информацию подтвердил и польский государственный телеканал TVP.

«Две группы мигрантов попали в Польшу с территории Беларуси. Несколько десятков иностранцев прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи», — сообщила радиостанция со ссылкой на пресс-секретаря Подляского отделения пограничной охраны Катажина Зданович.

Уточняется, что некоторых нарушителей удалось задержать и вернуть на белорусскую сторону, остальных разыскивают.

Информацию радио «Белосток» дополнило «Радио Люблин», которое на своем сайте сообщило, что все, кто пересек границу в районе Беловежи, задержаны.

- Одна из крупных групп пыталась пересечь государственную границу в окрестностях Беловежи. У них было различное оборудование и инструменты. Часть людей сумела эту границу пересечь. Они были все задержаны. В отношении них было вынесено постановление об удалении с польской территории. Их проводили до государственной границы. Больше групп не пробовали и не смогли пройти через государственную границу, - сообщил «Радио Люблин» прапорщик Михал Токарчик.

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