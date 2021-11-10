ЕС вводит новые санкции против режима Лукашенко: что известно

ЕС вводит новые санкции против режима Лукашенко: что известно5
- 10.11.2021, 8:14
- 11,154
Ограничительные меры могут быть введены уже на следующей неделе.
В ближайшее время Евросоюз может ввести новые санкций против Беларуси. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает Reuters.
Отмечается, что санкции будут направлены в отношении порядка 30 белорусских физических и юридических лиц, включая министра иностранных дел Владимира Макея и компанию «Белавиа». Их могут одобрить уже на следующей неделе.
По информации агентства, в среду 27 послов ЕС намерены официально согласиться с тем, что рост числа мигрантов на белорусско-польской границе является «гибридной войной».
Дипломаты также рассказали, что страны ЕС рассматривают возможность расширения экономических санкций в отношении Беларуси, которые были введены в июле.
Напомним, ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС изучит вопрос о введении санкций против авиакомпаний третьих стран из-за ситуации с миграцией на польско-белорусской границе.