Найдены супер-антитела, которые могут бороться с новыми штаммами COVID-19 1 10.11.2021, 8:22

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Открытие совершили специалисты из Университета Дьюка и Университета Северной Каролины в США.

В ходе нового исследования ученых из университета Дьюка и университета Северной Каролины были идентифицированы специфические антитела. Обнаруженные в крови пациента с COVID-19, по-видимому, антитела будут эффективны и могут помочь в борьбе с будущими штаммами коронавируса.

Исследование было опубликовано в журнале Science Translational Medicine (перевод — cursorinfo.co.il).

«У этого антитела есть потенциал для лечения нынешней эпидемии», — заявил один из соавторов исследования. «Он также может быть эффективен для будущих вспышек».

Исследователи идентифицировали около 1700 антител в крови пациентов. Из них около 50 были эффективны как против вируса SARS-CoV-1, так и против SARS-CoV-2 — штамма, вызывающего COVID-19.

«Эти антитела связываются с коронавирусом в структуре, которая сохраняется благодаря многочисленным мутациям и вариациям. В результате эта особенность может нейтрализовать широкий спектр будущих коронавирусов».

При введении мышам, антитела помогли избежать серьезных симптоматических осложнений, защищая животных от варианта Дельта и многих других штаммов вируса.

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