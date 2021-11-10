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Премьер Польши о ситуации с мигрантами: Мы имеем дело с отрежисированным спектаклем

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  • 10.11.2021, 8:26
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Премьер Польши о ситуации с мигрантами: Мы имеем дело с отрежисированным спектаклем
фото: getty images

Похожий сценарий реализовывался несколько лет назад, в 2015-2016 годах.

На внеочередном заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссерованным спектаклем, сообщает «Польское радио».

Премьер заявил, что доверителем Александра Лукашенко является Владимир Путин, а то, что происходит на польско-белорусской границе, является частью неоимперской политики России.

«На восточной границей мы имеем дело с отрежисированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 годах», - сказал Матеуш Моравецкий.

На внеочередном заседании Сейма представители парламентских фракций также выступят с десятиминутными заявлениями.

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