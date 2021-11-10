«Все верно говорит человек: граждане, оставайтесь дома!»
- 10.11.2021, 8:31
- 1,472
Белорусы делятся своими историями об участии в общенациональной забастовке.
Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал обращение одного из участников общенациональной забастовки:
— Хочу поддержать Сергея Дылевского и всю его команду. Все верно говорит человек: «Граждане, оставайтесь дома!»
Ну в самом деле, посмотрите. Вот у нас типа государство есть. А скажите-ка сходу, какие полезные функции для нас оно выполняет?
Как мы видим, милиции у нас нет. Соответственно, безопасности на улицах ожидать не приходится.
Армии у нас по факту тоже нет. Ну, какие-то непонятные дармоеды в форме есть, а армии – нет. Ах, да – эти дармоеды еще и детей у нас забирают на год-два, чтобы голодом морить и калечить…
Здравоохранение у нас есть только благодаря совести медиков, часть которых от перенапряга скоро все-таки свалит в Польшу, часть погибнет от ковида, а те, кто останутся…
Образования (особенно в школе) у нас тоже нет. Мозгопромывочные учреждения для детей есть.
Ах, да. Забыл пограничников и таможенников. Их тоже нет. Последние в середине 2020 вымерли.
А теперь главный вопрос, а за что и кому мы ЧЕСТНО и законопослушно платим налоги?
Бастуем все!
Смотришь – жизнь и наладится.
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.