«Все верно говорит человек: граждане, оставайтесь дома!» 10.11.2021, 8:31

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Белорусы делятся своими историями об участии в общенациональной забастовке.

Телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР) опубликовал обращение одного из участников общенациональной забастовки:

— Хочу поддержать Сергея Дылевского и всю его команду. Все верно говорит человек: «Граждане, оставайтесь дома!»

Ну в самом деле, посмотрите. Вот у нас типа государство есть. А скажите-ка сходу, какие полезные функции для нас оно выполняет?

Как мы видим, милиции у нас нет. Соответственно, безопасности на улицах ожидать не приходится.

Армии у нас по факту тоже нет. Ну, какие-то непонятные дармоеды в форме есть, а армии – нет. Ах, да – эти дармоеды еще и детей у нас забирают на год-два, чтобы голодом морить и калечить…

Здравоохранение у нас есть только благодаря совести медиков, часть которых от перенапряга скоро все-таки свалит в Польшу, часть погибнет от ковида, а те, кто останутся…

Образования (особенно в школе) у нас тоже нет. Мозгопромывочные учреждения для детей есть.

Ах, да. Забыл пограничников и таможенников. Их тоже нет. Последние в середине 2020 вымерли.

А теперь главный вопрос, а за что и кому мы ЧЕСТНО и законопослушно платим налоги?

Бастуем все!

Смотришь – жизнь и наладится.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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