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Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками

  • 10.11.2021, 8:50
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Украина укрепляет границу с Беларусью техникой и беспилотниками

Меры по инженерному обустройству границы проводятся, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

Украина укрепляет границу с Беларусью и готова к провокациям на фоне попыток режима беларуского диктатора Александра Лукашенко устроить миграционный кризис в Польше и странах Балтии. К кордону стягивают дополнительную технику, пограничников и беспилотники, заявил в комментарии РБК-Украина первый замминистра внутренних Евгений Енин.

По его словам, меры по инженерному обустройству границы с Беларусью проводятся, чтобы сдержать поток мигрантов в случае необходимости.

"Органы охраны государственной границы Украины усилятся личным составом, техникой и специальными средствами, в том числе беспилотниками, и служебными собаками", – заявил Енин.

Замглавы МВД заверил, что ситуация на границе полностью контролируется. По его словам, Беларусь должна осознавать, что границы уже подготовлены к провокациям.

"Уже просчитаны вероятные направления, которыми могут добраться к Украине мигранты", – сказал он.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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