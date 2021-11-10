Эксперты ВОЗ установили, где в Беларуси больше всего пьют алкоголь 10.11.2021, 9:06

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Исследование проводили по методологии STEPS.

Министерство здравоохранения Беларуси вместе с Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения опубликовали исследования, в котором рассказали, среди прочего, где в нашей стране больше всего пьют. Упомянули даже самогонку, сообщает telegraf.by.

Исследование проводили по методологии STEPS — поэтапному подходу к эпидемиологическому надзору за неинфекционными заболеваниями.

Методом многоступенчатой кластерной выборки было отобрано 5760 респондентов в возрасте 18-69 лет, эквивалентно распределённых по возрасту, полу и регионам Беларуси, из них 5385 (93,5%) приняло участие в исследовании. Сбор данных проводился с марта по ноябрь 2020 года.

Согласно данным, доля населения, употребляющая алкогольные напитки в течение последних 30 дней на момент опроса, в целом по стране составила 54,4%. Меньше всего сообщили о потреблении алкоголя в Брестской области – 48,2%, больше всего в Минске – 58,9%.

А вот количество непьющих на протяжении всей жизни (при среднем показателе по стране 6,3%) в Брестской области составило 10,2%, в Витебской – лишь 1,3%.

Среднее количество случаев употребления алкоголя за последние 30 дней на момент опроса составило от 4,2 в г. Минске до 2,6 – в Брестской области. То есть минчане потребляют алкоголь в среднем более четырех раз в месяц, а жители Брестского региона – менее трех.

А вот в Гомельской области выявили наибольшее среднее количество стандартных доз (5,5), выпитых за один случай употребления алкоголя за последние 30 дней. Для сравнения, жители Минска выпивали в среднем по 3,1 стандартных дозы.

Отметим, что стандартная доза алкоголя, равна 10 г чистого спирта (25 граммам 40%-й водки, 100 граммам 9–11%-го сухого вина или 200 граммам 3–5%-го пива). Лимит ежедневного потребления алкоголя составляет не более двух стандартных доз для женщин и не более трех — для мужчин.

Кстати, более шести стандартных доз алкоголя выпивали хотя бы один раз за случай употребления алкоголя от 11,2% жителей Гомельской области до 25,2% жителей Витебской области.

Кроме этого исследователи выяснили, что наибольшая доля населения, употребляющая незарегистрированный алкоголь (самогонку) выявлена в Могилевской области (19,9%), а наименьшая – в Гродненской (1,1%).

При этом, доля незарегистрированного алкоголя в общем объеме потребления алкоголя варьирует по регионам от 1,5% в Гродненской области до 12,0% – в Могилевской (разница недостоверна).

А что по активности?

Меньше всего белорусов, которые по физической активности не соответствуют рекомендациям ВОЗ, выявили в Минске (5,0%), а больше – в Минской области (21,3%).

Среднее количество минут общей физической активности за день наибольшее также у минчан (231,5 мин), а наименьшее – у жителей Витебской области (99,1 мин).

При этом на работе больше физической активности у жителей Брестской области (113,2 мин), меньше – у жителей Витебской (34,4 мин) (рис.27).

Однако, Брестская область показывает наименьшее время физической активности, связанной с передвижением – 27,8 мин, в то время как минчане тратят на это 91,3 мин. И наконец, наибольшее среднее время, потраченное на физическую активность, связанную с досугом, составило 35,9 мин в Гомельской области, а наименьшее – 14,8 мин – в Гродненской.

Доля белорусов с сидячей работой наибольшая в Витебской области (76,8%), наименьшая – в Брестской (53,9%).

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