В Британии обнаружили золотую Библию, имеющую отношение к королю Ричарду III 10.11.2021, 9:09

В мире нет больше подобных артефактов.

Британцы Баффи Бейли и ее муж Ян сделали просто невероятную находку рядом с городом Йорк. Пара занималась поиском старинных предметов и использовала для этого металлоискатель. Они случайно нашли миниатюрную Библию, размер которой составил всего 1,5 сантиметров, а вес не более 5 грамм.

Об этом сообщает India Times.

Крошечная книга была изготовлена из золота 22 или же 24 карата примерно в 15 столетии, по предварительным предположениям ученых. Также они считают, что она могла принадлежать одному из родственников короля Ричарда III. Находку сравнивают с драгоценностью Миддлхэма. Кулон нашли недалеко от замка Миддлхэм, где король провел свое детство. Золотое украшение продали еще в 1992 году за 3,4 миллиона долларов.

Ученые считают, что изготовить кулон и Библию мог один и тот же самый кузнец. Возможно, они даже принадлежали одному человеку. Это могла быть родственница короля, которая в скором времени готовилась стать матерью. Такие выводы были сделаны из-за того, что в крошечном Святом писании были выгравированы фигуры, которые защищали рожениц.

Бейли считала, что они найдут что-то простое и более привычное для исследуемой местности. К примеру, ушную бирку для овец или же какой-то сувенир из местной лавки. Но когда они сняли слой земли толщиной около 12 сантиметров, то были поражены увиденным. Пара добавила, что в мире нет больше подобных изделий и стоимость их находки может достигать 135 тысяч долларов, если не больше.

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