Глава МИД Германии: Лукашенко должен понять, что его расчеты с мигрантами не работают 10.11.2021, 9:14

Хайко Мас

Фото: DPA

Берлин выступил за расширение санкций ЕС против режима в Беларуси.

Новыми санкциями пригрозил глава МИД ФРГ Хайко Маас Минску на фоне обострения миграционного кризиса, сообщает Deutsche Welle.

Германия поддерживает введение новых санкций ЕС против Беларуси, заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас. Евросоюз также готов принять меры против всех, кто причастен к незаконному транзиту беженцев через Беларусь.

«Лукашенко должен понять, что его расчеты не работают», — сказал глава МИД Германии.

Назвав ситуацию в белорусской приграничной зоне «ужасающей», Маас отметил, что Лукашенко «раскручивает опасную спираль эскалации, из которой для него нет выхода».

По его словам, ЕС также готов действовать против других стран и авиакомпаний, участвующих в транзите мигрантов.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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