Польша готова самостоятельно ввести экономические санкции против режима Лукашенко 24 10.11.2021, 9:50

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Премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил об этом депутатам Сейма.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ответил в Сейме на вопросы депутатов о ситуации на российско-белорусской границе. Часть из них касалась возможности расширения санкций против властей Беларуси, сообщает tvp.info.

«Президент (Анджей Дуда – ред.) предложил немедленно приостановить возможность полетов над европейским небом теми авиакомпаниями, которые осуществляют транспортную акцию (мигрантов – ред.). И мы будем очень стараться», – сообщил Матеуш Моравецкий.

– Вчера я говорил об этом председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, завтра председателю (Европейского Совета – ред.) Шарлю Мишелю, – добавил он.

– Пока лидеры ЕС поддерживают нас добрым словом. Но я буду убеждать председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Лейен и председателя Европейского Совета Шарля Мишеля сделать так, чтобы помощь была более конкретной, - передал Матеуш Моравецкий.

– Что касается дальнейших экономических блокад, транспортных блокад, то мы готовы – и пусть это слышит и режим Лукашенко – к эскалации подобного рода. Мы держим в запасе очередные экономические санкции. Если их не введут на уровне Евросоюза, то мы будем их реализовывать на нашей длинной довольно границе с Беларусью. Мы к этому готовы – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о принимаемых ответных мерах в отношении режима Лукашенко.

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