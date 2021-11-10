Психолог Алла Мартинович: Каждый день к забастовке подключаются новые люди 10.11.2021, 9:55

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фото: ТАСС

Загнанный в угол диктатор сам создает множество триггеров для народного сопротивления.

Психолог Алла Мартинович в своем новом видео обратилась в белорусам:

— Мы должны сохранить себя и свою семью, близких людей, суверенитет нашей страны, а также поддержать других бастующих.

Сегодня наша страна по вине диктатора может быть втянута в вооруженный конфликт, который уже повлек за собой новые санкции.

Уже год диктатор пытается развязать войну, стравливая между собой население, рассказывая ужасы о протестующих и приписывая им радикальные действия, многие из которых делает сам режим, захватывая чужой самолет, собирая толпы мигрантов для прорыва польской границы. Война-это единственный путь оправдать свои преступления и мстить неугодным. На глазах у всего мира в разгоревшуюся эпидемию коронавируса, он организовывает тысячи невинных несчастных людей, мечтающих о лучшей жизни и в сопровождении силовиков и отправляет их на польскую границу, стараясь еще на этом заработать.

Холод, голод, грабеж и смерти сопровождают мигрантов на пути к призрачному счастью. Люди становятся в руках диктатора как всегда разменной монетой политических манипуляций и провокаций. И это может быть далеко не последняя провокация войны. Ложь, интриги, склоки, насилие, беззаконие заставили потерять его всех союзников. Он остался один. Как зверь, загнанный в угол ненавистью своего народа, разорением страны и сдачей ее суверенитета, он создаст еще много триггеров в последнем бою со своей тенью.

Беларусь может быть первой страной, которая беззубо сдаст свой суверенитет. Развалиться то, что мы создавали и строили годами, десятилетиями, ценили, любили, заботились, вкладывали всю свою жизнь и боролись. Вы знаете, что жизнь в любой независимой стране, пусть даже маленькой гораздо лучше, чем быть на подачках у другого государства и зависеть от него. Как говорят, лучше быть головой у мухи, чем хвостом у слона.

Потеря нашей культуры и национальных ценностей, это как отказаться от своего прошлого и забыть своих родителей. Бороться за страну сейчас и за оккупированную Беларусь- это разные вещи. Потерять просто, а найти нелегко. Беларусы, объединяйтесь, сейчас время забастовки и бойкота режиму.

Доверяйте друг другу! Ваш лидер — это сам белорусский народ! Будьте вместе! Поддерживайте друг друга! Мы еще не утратили веру в солидарность и продолжаем держаться друг за друга! Это помогает нам идти вперед и верить!

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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