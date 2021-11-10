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Мариуш Блащак: Ночью было много попыток прорыва польской границы

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  • 10.11.2021, 10:03
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Мариуш Блащак: Ночью было много попыток прорыва польской границы
фото: getty images

Все проникшие на территорию Польши нелегальные мигранты задержаны.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире первого канала (Jedunka) «Польского радио» рассказал о ситуации на границе с Беларусью.

«Это была не тихая ночь, было много попыток прорыва польской границы, судя по отчетам командующих войсками Польского и из сообщений пограничников, все прорвавшиеся были задержаны», – заявил Мариуш Блащак.

«Сейчас нам приходится иметь дело с небольшими группами, хотя и многочисленными, атакующими границу параллельно», – уточнил министр.

Мариуш Блащак также добавил, что на пограничном переходе в Кузнице остановлено пограничное движение.

«Это сигнал белорусской стороне о том, что мы не потерпим событий, произошедших два дня назад – большого марша людей к границе с Польшей в сопровождении белорусов», – сказал он.

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