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Ситуация на границе с Польшей: ночью группы мигрантов пошли на прорыв

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  • 10.11.2021, 10:20
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Ситуация на границе с Польшей: ночью группы мигрантов пошли на прорыв
фото: Anadolu Agency

(обновляется) За сутки польские пограничники предотвратили 599 попыток пересечения границы.

Режим Лукашенко продолжает устраивать провокации на польской границе.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ночь с 9 на 10 ноября было много попыток прорыва польской границы. Две группы мигрантов смогли попали в Польшу с территории Беларуси в районе Крынок и Беловежи. Все они были задержаны.

Что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши? Сайт Charter97.org собрал главные новости.

12.13 Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью.

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Об этом заявил в интервью порталу Wirtualna Polska пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

11.56 Министерство обороны Польши заявило, что им удалось зафиксировать факты применения насилия к мигрантам с белорусской стороны границы.

«Белорусские службы запугивают мигрантов, делая выстрелы в их присутствии», — заявили в Министерстве обороны Польши.

11.08 В Польше за прошедшие сутки пограничники пресекли 599 попыток прорыва границы со стороны Беларуси, в Литве — 281.

10.50 Белорусская милиция напала на лагерь мигрантов возле Кузницы.

Один из мужчин рассказал о нападении белорусских силовиков на лагерь нелегалов: «Вчера я пострадал от белорусской милиции. Они напали на нас, оскорбляли нас. У одного из наших от этого нападения сломана нога».

10.03 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире первого канала (Jedynka) «Польского радио» рассказал о ситуации на границе с Беларусью.

«Это была не тихая ночь, было много попыток прорыва польской границы, судя по отчетам командующих войсками Польского и из сообщений пограничников, все прорвавшиеся были задержаны», – заявил Мариуш Блащак.

9.50 Польша готова самостоятельно ввести экономические санкции против режима Лукашенко.

Об этом на специальном заседании Сейма заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Что касается дальнейших экономических блокад, транспортных блокад, то мы готовы – и пусть это слышит и режим Лукашенко – к эскалации подобного рода. Мы держим в запасе очередные экономические санкции. Если их не введут на уровне Евросоюза, то мы будем их реализовывать на нашей длинной довольно границе с Беларусью. Мы к этому готовы – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о принимаемых ответных мерах в отношении режима Лукашенко.

9.40 Мигрантов направили в новое место для прорыва границы с Польшей?

В телеграм-каналах начала появляться информация, что 10 ноября нелегальные мигранты со стороны Беларуси планируют продолжить прорываться в Евросоюз.

В мигрантских сообществах и чатах появились карты с точкой сбора – заправка «АЗС Беларуснефть 64» недалеко от польско-белорусской границы – и планом действий. Мигранты уже начали собираться в назначенном месте.

8.26 На внеочередном заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем.

«На восточной границей мы имеем дело с отрежисированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 годах», - сказал Матеуш Моравецкий.

8.05 Ночью две большие группы мигрантов смогли прорваться в Польшу с территории Беларуси. Об этом сообщает радио «Белосток». Несколько десятков нелегалов с инструментами прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи. Впоследствии все они были задержаны.

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