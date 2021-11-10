Ситуация на границе с Польшей: ночью группы мигрантов пошли на прорыв 11 10.11.2021, 10:20

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фото: Anadolu Agency

(обновляется) За сутки польские пограничники предотвратили 599 попыток пересечения границы.

Режим Лукашенко продолжает устраивать провокации на польской границе.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в ночь с 9 на 10 ноября было много попыток прорыва польской границы. Две группы мигрантов смогли попали в Польшу с территории Беларуси в районе Крынок и Беловежи. Все они были задержаны.

Что сейчас происходит на границе Беларуси и Польши? Сайт Charter97.org собрал главные новости.

12.13 Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью.

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Об этом заявил в интервью порталу Wirtualna Polska пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

11.56 Министерство обороны Польши заявило, что им удалось зафиксировать факты применения насилия к мигрантам с белорусской стороны границы.

«Белорусские службы запугивают мигрантов, делая выстрелы в их присутствии», — заявили в Министерстве обороны Польши.

Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

11.08 В Польше за прошедшие сутки пограничники пресекли 599 попыток прорыва границы со стороны Беларуси, в Литве — 281.

10.50 Белорусская милиция напала на лагерь мигрантов возле Кузницы.

Один из мужчин рассказал о нападении белорусских силовиков на лагерь нелегалов: «Вчера я пострадал от белорусской милиции. Они напали на нас, оскорбляли нас. У одного из наших от этого нападения сломана нога».

10.03 Министр обороны Польши Мариуш Блащак в эфире первого канала (Jedynka) «Польского радио» рассказал о ситуации на границе с Беларусью.

«Это была не тихая ночь, было много попыток прорыва польской границы, судя по отчетам командующих войсками Польского и из сообщений пограничников, все прорвавшиеся были задержаны», – заявил Мариуш Блащак.

9.50 Польша готова самостоятельно ввести экономические санкции против режима Лукашенко.

Об этом на специальном заседании Сейма заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

– Что касается дальнейших экономических блокад, транспортных блокад, то мы готовы – и пусть это слышит и режим Лукашенко – к эскалации подобного рода. Мы держим в запасе очередные экономические санкции. Если их не введут на уровне Евросоюза, то мы будем их реализовывать на нашей длинной довольно границе с Беларусью. Мы к этому готовы – заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, отвечая на вопрос о принимаемых ответных мерах в отношении режима Лукашенко.

9.40 Мигрантов направили в новое место для прорыва границы с Польшей?

В телеграм-каналах начала появляться информация, что 10 ноября нелегальные мигранты со стороны Беларуси планируют продолжить прорываться в Евросоюз.

В мигрантских сообществах и чатах появились карты с точкой сбора – заправка «АЗС Беларуснефть 64» недалеко от польско-белорусской границы – и планом действий. Мигранты уже начали собираться в назначенном месте.

8.26 На внеочередном заседании Сейма премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что на восточной границе Варшава имеет дело с отрежиссированным спектаклем.

«На восточной границей мы имеем дело с отрежисированным спектаклем, целью которого является нарушение границ Польши, воцарение хаоса в нашей стране, в Европейском союзе. То же, что с другой стороны было реализовано несколько лет назад, в 2015-2016 годах», - сказал Матеуш Моравецкий.

8.05 Ночью две большие группы мигрантов смогли прорваться в Польшу с территории Беларуси. Об этом сообщает радио «Белосток». Несколько десятков нелегалов с инструментами прорвали ограждение в районе Крынок и Беловежи. Впоследствии все они были задержаны.

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