«У одного из наших сломана нога»: белорусская милиция напала на лагерь мигрантов возле Кузницы

«У одного из наших сломана нога»: белорусская милиция напала на лагерь мигрантов возле Кузницы13
- 10.11.2021, 10:50
- 42,216
Лукашенковские силовики готовят новую провокацию?
На видео, которое выложили в «Фейсбуке», мигранты на границе Беларуси и Польши рассказывают о своей ситуации.
Нелегалы возле костров жалуются на холод и отмечают, что запасы еды у них заканчиваются.
Один из мужчин рассказал о нападении белорусских силовиков на лагерь мигрантов:
«Вчера я пострадал от белорусской милиции. Они напали на нас, оскорбляли нас. У одного из наших от этого нападения сломана нога».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.