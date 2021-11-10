«У одного из наших сломана нога»: белорусская милиция напала на лагерь мигрантов возле Кузницы 13 10.11.2021, 10:50

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фото: getty images

Лукашенковские силовики готовят новую провокацию?

На видео, которое выложили в «Фейсбуке», мигранты на границе Беларуси и Польши рассказывают о своей ситуации.

Нелегалы возле костров жалуются на холод и отмечают, что запасы еды у них заканчиваются.

Один из мужчин рассказал о нападении белорусских силовиков на лагерь мигрантов:

«Вчера я пострадал от белорусской милиции. Они напали на нас, оскорбляли нас. У одного из наших от этого нападения сломана нога».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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