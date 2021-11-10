«Я дома, потому что против таракана!» 10.11.2021, 11:12

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Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.

Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке и присылать свои забастовочные фото с тегом #Я_Дома!

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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