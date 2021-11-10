«Я дома, потому что против таракана!»
- 10.11.2021, 11:12
- 2,458
Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.
Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке и присылать свои забастовочные фото с тегом #Я_Дома!
Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).
Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.
Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.
С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.
4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.
«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.