закрыть
10 ноября 2021, среда, 13:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

«Я дома, потому что против таракана!»

  • 10.11.2021, 11:12
  • 2,458
«Я дома, потому что против таракана!»

Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке.

Белорусы продолжают присоединяться к общенациональной забастовке и присылать свои забастовочные фото с тегом #Я_Дома!

Об этом сообщает телеграм-канал «Белорусского объединения рабочих» (БОР).

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

Подписывайтесь на Тelegram-канал БОР - Белорусское объединение рабочих.

популярное за неделю

Мнение

Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Лидер венесуэльской оппозиции — белорусам: Протестуем, пока не наступит свобода
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь
Достаточно быть мужчиной и любить Беларусь Наталья Радина
Дом. Улица. Победа
Дом. Улица. Победа Ирина Халип
Путин делает все, чтобы ускорить распад России
Путин делает все, чтобы ускорить распад России Дмитрий Бондаренко