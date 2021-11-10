Диетологи рассказали, что обязательно должен есть мужчина после 40 лет 9 10.11.2021, 11:19

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Важной составляющий в рационе является обильное потребление клетчатки и антиоксидантов.

Мария Кардакова, эксперт в области питания в Великобритании, рассказала, какими продуктам следует питаться мужчинам достигшим возраста 40 лет, пишет u-news.com.ua.

По ее словам, важной составляющий в рационе взрослого мужчины является обильное потребление клетчатки и антиоксидантов.

Так, в меню представителей сильного пола в возрасте 40+ должно входить пять порций растительной пищи.

Это могут быть овощи и фрукты. Особенную пользу диетолог отметила в употреблении в пищу гречневой каши.

Таким образом, говорит специалист, снижается риск развития заболеваний всей сердечно-сосудистой системы мужчины.

"Часто именно эта категория мужчин презрительно относится к овощам в своём рационе. Рекомендации нам говорят, что риски сердечно-сосудистых заболеваний можно значительно снизить, включая в рацион пять порций овощей и фруктов в день", — пояснила она.

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