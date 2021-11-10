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Белорусы Белостока вышли на акцию против созданного Лукашенко миграционного кризиса

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  • 10.11.2021, 11:26
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Белорусы Белостока вышли на акцию против созданного Лукашенко миграционного кризиса
Фото: «Польское радио»

Фотофакт.

Несколько десятков представителей белорусской диаспоры протестовали возле генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке, сообщает «Польское радио».

Участники акции выступают против эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.

Протестующие не имели сомнений: за ситуацию на границе, через которую в ЕС пытаются прорваться тысячи нелегалов, отвечает одно лицо – Александр Лукашенко, а также созданный им режим.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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