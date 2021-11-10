Белорусы Белостока вышли на акцию против созданного Лукашенко миграционного кризиса

Белорусы Белостока вышли на акцию против созданного Лукашенко миграционного кризиса1
- 10.11.2021, 11:26
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Фотофакт.
Несколько десятков представителей белорусской диаспоры протестовали возле генерального консульства Республики Беларусь в Белостоке, сообщает «Польское радио».
Участники акции выступают против эскалации миграционного кризиса на польско-белорусской границе.
Протестующие не имели сомнений: за ситуацию на границе, через которую в ЕС пытаются прорваться тысячи нелегалов, отвечает одно лицо – Александр Лукашенко, а также созданный им режим.
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.