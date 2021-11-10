«Построил себе дворец — близится твой конец» 2 10.11.2021, 11:33

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коллаж: РБК-Украина

Как рэперы рассказывают российской молодежи о политике.

На этой неделе рэпер Оксимирон (Мирон Федоров) выпустил один из самых политически окрашенных треков в своем творчестве. В клипе о некой «запрещенной организации» провозглашается: «У нас нет ни устава, ни штаба, ни вождя, ни обряда, ни флага, но мы будем всегда. Враждующих с нами не станет как Штази с Гестапо», пишет телеграм-канал «Можем объяснить».

В песне можно услышать отсылки к делу «Нового величия»: «Сочиняй устав, стукачок». По версии защиты фигурантов «НВ», устав их объединения написал провокатор ФСБ, который выступил позже на суде как секретный свидетель. Авторы музыкального сайта The Flow предположили, что эта песня не выйдет на новом альбоме Оксимирона «Смутное время», чей релиз спонсируется сервисом «Сберзвук» — проектом Сбербанка.

Политическим текстом и подтекстом наполнены и песни других популярных исполнителей рэпа. Музыкант из Чувашии ATL (Сергей Круппов) в последних треках говорил о полицейском насилии на митингах: «стафф забивался как дубинкой демонстрант», «их силовичок нас притопчет», «сколько мнений — столько и статей». Видео на трек «Браслеты» с этими строками Круппов опубликовал спустя три дня после акций в поддержку Навального, прошедших 21 января. В нем танцующие фигуры ОМОНовцев двигаются в такт под припев «Крепанули тебя — крепанули меня» [задержали].

Популярный исполнитель из Петербурга Гарри Топор (Игорь Александров) тоже не может молчать о полицейском насилии: «Стопка сдавила грудную клетку — я будто под автозаком Росгвардии». В том же треке «Бензин» он иронизирует по поводу обнуления сроков Путина: «Надо ввести поправки в этот текст — я переписал и обнулил куплет. Я теперь буду править тут вечно — мама дорогая, я обнулил свой рэп».

У группы Anacondaz в 2021 году вышел трек «Уходи» с отсылкой к 20-летнему правлению Путина. В нем авторы сравнивают его руководство страной с отношениями абьюзера и его жертв.

Путину посвящала свою песню «Революция» исполнительница Hofmannita (Анна Михеева): «Построил себе дворец/ Близится твой конец/ Украл всё, что только мог/ Всю страну покрыл густой смог». Музыкальное сообщество окрестило песню «диссом на Путина» («дисс» — музыкальный вызов-пасквиль).

Менее года спустя на Хофманниту завели уголовное дело за поцелуй с девушкой на фоне Вечного огня у кремлевской стены, она удалила свой профиль в Instagram.

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