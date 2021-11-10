Блогер Сергей Сторчевой о забастовке: Цифры загнали Лукашенко в панику 1 10.11.2021, 11:40

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Сергей Сторчевой

К стачке каждый день присоединяются тысячи людей.

Блогер Сергей Сторчевой в новом ролике YouTube-канале рассказал о национальной забастовке, страхах Лукашенко и его попытках переключить фокус внимания с внутренних проблем на внешние.

«Несмотря на то что вас пытаются убедить, что эта забастовка захлебнулась и ее нет, на самом деле, она идет. Постоянно к ней присоединяются тысячи людей, ежедневно. Старайтесь сообщать друг другу, что вы принимаете активное участие.

Лукашенко смогли развести на активные действия в миграционном вопросе. Именно они сформировали эти колонны мигрантов, которые двинулись к границе, чтобы обострить кризис. Помните, как Лукашенко бегал с автоматом в августе прошлого года, правда, без рожка. У него есть спонтанная черта характера, то есть он решает, что пора, бросает все и действует, не думая о последствиях. Именно так его развели на то, что происходить сегодня на границах Беларуси. Цифры загнали Лукашенко в панику, поэтому главная задача сегодня – забастовка и любое противодействие режиму», – сказал Сергей Сторчевой.

Напомним, лидер Белорусского объединения рабочих Сергей Дылевский заявил о начале забастовки 1 ноября.

Белорусы с 1 ноября начали оставаться дома и выкладывать в Сети фото о своем присоединении к общенациональной забастовке.

С первых дней забастовки в Беларуси на работу на разных предприятиях не выходит от 10% до 30% рабочих. По разным причинам дома остается около миллиона работников из 4,2 миллионов зарегистрированных в Беларуси.

4 ноября самозванец Лукашенко подписал «союзные программы» с Россией.

«Белорусское объединение рабочих» призвало всех белорусов встать на защиту нашей Родины и присоединиться к общенациональной забастовке.

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