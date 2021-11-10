В Польше за сутки пресекли 599 попыток прорыва границы, в Литве — 281 10.11.2021, 11:08

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Фото: Anadolu Agency

Погранслужбы обеих стран опубликовали последние данные об оперативной ситуации.

За прошедшие сутки литовцы и поляки остановили почти 700 попыток незаконного пересечения границы со стороны Беларуси, сообщают пограничные ведомства двух стран.

Большинство неудавшихся попыток прорваться в Евросоюз были предприняты на польском участке. Здесь пограничники зафиксировали 599 случаев. Из них задержали 9 человек: пятерых граждан Ливана, троих иракцев и одного сирийца. За пособничество в нелегальной миграции арестованы три человека: россиянин, швед и литовец, сообщает Польская пограничная служба.

В Литве за минувшие стуки зафиксировано 281 попытка незаконного пересечения границы. Кроме того, 9 ноября вспыхнули беспорядки в трех литовских центрах регистрации иностранцев, где временно проживают соискатели статуса беженца.

В Мединенкае к нормализации обстановки привлекли военнослужащих сил специального назначения, применялся слезоточивый газ. Обошлось без пострадавших, медицинская помощь никому не потребовалась. По факту произошедшего начата досудебная проверка, сообщает Служба охраны госграницы (СОГГ) Литвы.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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