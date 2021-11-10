Сильное обращение белорусского рабочего: Пора остановить полоумного деда!3
- 10.11.2021, 11:50
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Это наша страна. Это наша земля.
Представитель стачкома «Беларуськалия» Владимир Тимощенко обратился к белорусам:
- 4 ноября этого года произошло то, чего мы боялись, произошло подписание интеграционных карт с Россией. Многие эксперты и независимые СМИ эту новость переводят в шутку и твердят, что режим нелегитимный, а главный террорист не имеет права подписи. Нелегитимный, говорите?! Расскажите про это жителям Крыма и Донецка! Объясните им, что все, что происходит, это незаконно.
Я обращаюсь ко всем белорусам. Мы строили с вами наши заводы, предприятия и города. Мы жили на этой земле и растили детей, здесь похоронены наши предки. Это наша страна. Это наша земля.
Исторически так сложилось, что именно наша земля была лакомым кусочком для интервентов и захватчиков. Эти времена не прошли, не канули в лету. Это происходит снова, здесь и сейчас.
Один полоумный дед продает нас с потрохами! И он не остановится в своем стремлении убить нашу нацию. Теперь белорусские солдаты будут не только охранять границы нашей родины, но и военные объекты России в Сирии, Чечне, будут служить в горячих точках. Наши заводы, на которых многие белорусы работали целыми династиями, будут отданы олигархам, а работники сокращены.
Хватит! Нельзя больше терпеть. Больше нечего ждать! Настало время борьбы, борьбы за Родину, за семью, за будущее! Уже ни у кого не получится отсидеться в стороне. Пора встать на защиту Родины!
Жыве Беларусь!
Стачке быть!