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Министерство обороны Польши: Белорусские силовики стреляют в сторону мигрантов

  • 10.11.2021, 11:56
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Министерство обороны Польши: Белорусские силовики стреляют в сторону мигрантов

В доказательство опубликованы видеозаписи.

Министерство обороны Польши заявило, что им удалось зафиксировать факты применения насилия к мигрантам с белорусской стороны границы.

«Белорусские службы запугивают мигрантов, делая выстрелы в их присутствии», — заявили в Министерстве обороны Польши.

В доказательство Министерстве обороны опубликовало два видео о происходящем с белорусской стороны границы.

На видео слышны выстрелы в сторону мигрантов.

На втором люди в военной форме избивают мигрантов на белорусской стороне границы, слышны крики.

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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