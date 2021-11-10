Министерство обороны Польши: Белорусские силовики стреляют в сторону мигрантов 10.11.2021, 11:56

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В доказательство опубликованы видеозаписи.

Министерство обороны Польши заявило, что им удалось зафиксировать факты применения насилия к мигрантам с белорусской стороны границы.

«Белорусские службы запугивают мигрантов, делая выстрелы в их присутствии», — заявили в Министерстве обороны Польши.

В доказательство Министерстве обороны опубликовало два видео о происходящем с белорусской стороны границы.

На видео слышны выстрелы в сторону мигрантов.

Służby białoruskie zastraszają migrantów oddając strzały w ich obecności. pic.twitter.com/GTvrW5xUYU — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

На втором люди в военной форме избивают мигрантов на белорусской стороне границы, слышны крики.

Uchwyciliśmy także akty przemocy ze strony Białorusinów pic.twitter.com/vVcKLdAIWi — Ministerstwo Obrony Narodowej 🇵🇱 (@MON_GOV_PL) November 10, 2021

Looks like Belarusian regime decided not to allow any more migrants at the camp in Kuznica (perhaps worrying that it could backfire). Soldiers shooting over the heads of those trying to get to the camp. Also at the checkpoints they turn taxis carrying migrants back to Grodno. pic.twitter.com/Pettatp06l — Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 9, 2021

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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