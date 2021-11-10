Агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Беларуси на уровне B с негативным прогнозом 2 10.11.2021, 12:02

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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной валюте на уровне B с негативным прогнозом.

В комментарии о рейтинговом действии Fitch отмечает, что рейтинги Беларуси отражают, с одной стороны, высокий доход на душу населения, улучшение проводимой экономической политики, а также хорошую историю погашения долга и, с другой стороны, низкие валютные резервы, сдержанные перспективы роста, высокую подверженность госдолга валютным рискам, слабый банковский сектор, высокую внешнюю задолженность и слабые индикаторы качества управления по сравнению со странами с сопоставимыми рейтингами, передает БелаПАН.

«Негативный прогноз учитывает уязвимость, усилившуюся ввиду политического кризиса в поствыборный период и нескольких раундов санкций, создающих риски для макроэкономической и финансовой стабильности. Эти риски перевешивают временные улучшения по ряду показателей кредитоспособности, которым отчасти способствовали более высокие цены и уровни производства ключевых экспортируемых сырьевых товаров», — говорится в сообщении.

Как отмечает рейтинговое агентство, экономические показатели с начала 2021 года превзошли ожидания Fitch, и макроэкономическая стабильность сохраняется, несмотря на введение дальнейших санкций.

«Показатели выше ожиданий отражают поддерживающую внешнюю конъюнктуру при росте цен и производства ключевой энергетической, химической и минеральной продукции, в то время как ИТ-сектор продолжал вносить заметный вклад в рост, несмотря на обеспокоенность в отношении отъезда квалифицированных специалистов после политических событий 2020 года. По ожиданиям Fitch, рост за полный год составит 2,1% по сравнению с нашим прогнозом в 0,7% на момент предыдущего пересмотра рейтингов (в мае). Пандемия создает некоторый негативный риск для роста, уровень вакцинации низкий, но, как и в 2020 году, власти страны воздерживались от ограничений, которые оказывали бы существенное влияние на экономическую деятельность», — считают аналитики.

По их прогнозам, рост экономики Беларуси замедлится до 0,3% в 2022 году по мере того, как эффект базы будет уменьшаться, а влияние санкций усилится.

«В санкциях остаются пробелы, что сглаживает их краткосрочное влияние. Белорусские компании со временем ощутят влияние потери капитальных товаров, источником которых, как правило, является ЕС. Кроме того, неопределенность в отношении охвата американских санкций, репутационные риски и траектория будущих санкций будут выступать существенными сдерживающими факторами для роста», — отмечает Fitch Ratings.

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