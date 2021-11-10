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Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью

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  • 10.11.2021, 12:13
  • 18,692
Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью
Архивное фото EPA

Такой сценарий рассматривается.

Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.

Об этом заявил в среду в интервью порталу Wirtualna Polska пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.

«Такой сценарий учитывается», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких мер.

«Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность», - указал Мюллер, подчеркнув, что польская сторона пока не получала от белорусской никакого ответа.

На данный момент для движения в связи с миграционным кризисом закрыт погранпереход «Кузница - Брузги».

Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.

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