Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью

Польша предупредила Минск о возможности полного закрытия границы с Беларусью11
- 10.11.2021, 12:13
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Такой сценарий рассматривается.
Власти Польши рассматривают возможность полного закрытия границы с Беларусью из-за миграционного кризиса.
Об этом заявил в среду в интервью порталу Wirtualna Polska пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер.
«Такой сценарий учитывается», - сказал он, отвечая на вопрос о возможности таких мер.
«Мы направляем белорусским властям информацию о том, что такая угроза существует, если белорусские власти не прекратят свою деятельность», - указал Мюллер, подчеркнув, что польская сторона пока не получала от белорусской никакого ответа.
На данный момент для движения в связи с миграционным кризисом закрыт погранпереход «Кузница - Брузги».
Напомним, что 8 ноября режим Лукашенко устроил масштабную провокацию на польской границе. Тысячи мигрантов под контролем белорусских спецслужб штурмовали границу Польши. Польская сторона сообщает, что в следующих штурмах границы могут принять участие до 10 тысяч нелегалов.