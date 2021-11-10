Премьер-министром Японии переизбран Фумио Кисида 10.11.2021, 12:44

Фумио Кисида

Фото: Reuters

Переизбрание произошло при поддержке большего числа депутатов парламента, чем ожидалось.

Председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Фумио Кисида в среду, 10 ноября, переизбран на пост премьер-министра страны, сообщает dw.com.

За кандидатуру Кисиды проголосовали 297 из 465 депутатов, в основном, от ЛДП и ее младшего партнера по правящей коалиции - партии "Комэйто", которые вместе имеют абсолютное большинство в нижней палате. Соперник Кисиды - лидер оппозиционной Конституционно-демократической партии Японии Юкио Эдано получил 108 голосов.

По итогам голосования в верхней палате Кисида набрал 141 голос из 242 возможных, а Эдано - 60. При избрании премьера нижняя палата имеет приоритет над верхней, и именно результат голосования в ней определяет, кто станет главой правительства.

Агентство AP отмечает, что более широкая поддержка Кисиды в парламенте, чем ожидалось, вероятно, даст новому правительству Японии больше возможностей и времени для выполнения предвыборных обещаний о борьбе с ковидом, оживлении экономики и укреплении обороноспособности страны.

Новый пакет мер по поддержке экономики

Фумио Кисида занял должность председателя правящей партии 29 сентября, а 4 октября был избран премьер-министром. Его переназначение на должности является формальной процедурой по итогам выборов в нижнюю палату парламента, состоявшихся 31 октября. ЛДП после них потеряла часть мест, но сохранила абсолютное большинство (261 из 465 мест).

Правительство Кисиды в ноябре намерено утвердить новый пакет мер по поддержке экономики и населения на фоне пандемии коронавируса. Как ожидается, его объем составит более 30 трлн иен (около 230 млрд евро в пересчете). Часть суммы будет направлена на выплату пособий семьям с детьми младше 18 лет в размере 100 тысяч иен (около 760 евро).

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