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«Коек в больницах нет, тяжелых больных с COVID-19 оставляют дома»

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  • 10.11.2021, 12:53
  • 4,512
«Коек в больницах нет, тяжелых больных с COVID-19 оставляют дома»

Что происходит в охваченных эпидемией белорусских регионах?

Медики из сообщества «Белые халаты» опубликовали «ковидную сводку» из белорусских регионов:

С 1 ноября по 8 ноября (за 8 дней) в 1 ГКБ города Минска в ковидных отделениях больницы умерли 43 человека.

Также медики замечают резкое снижение поступлений в больницы за прошедшие дни. Так в 6 ГКБ поступил вчера за дежурство 1 человек, в 1 — 5. Учитывая то, что заболеваемость не может упасть на ноль за пару дней, медики обеспокоены тем, куда пропали пациенты и не происходит ли такого, что тяжелых больных оставляют дома в связи с сокращением коверных коек (на 20-40 штук в каждом отделении, согласно недавнему решению МЗ).

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