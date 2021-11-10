Спрос на евробонды «Газпрома» обвалился на фоне манипуляций России на рынке 10.11.2021, 12:59

Число потенциальных покупателей резко сократилось.

«Газпром» столкнулся с заметным падением спроса на свои долговые бумаги на фоне газового кризиса, охватившего Евросоюз усилиями России, сообщает ghall.com.ua.

Во вторник российская газовая монополия в пятый раз с начала года вышла на международный рынок капитала, чтобы занять валюту для финансирования масштабной инвестпрограммы размером 1,2 триллиона рублей.

Инвесторам были предложены 6-летние еврооблигации в евро с ориентиром доходности 2,12-2,25% годовых.

Но несмотря на предварительные переговоры с потенциальными покупателями и привлечение к размещению крупнейших банков в лице JPMorgan и UBS, объем заявок, собранных «Газпромом», оказался почти на 40% ниже, чем при продаже практически аналогичных, 6-летних бумаг в феврале.

Инвесторы были готовы купить евробонды на 1,35 млрд евро против 2,2 млрд евро на февральском размещении.

Число потенциальных покупателей сократилось с 210 до 145. «Газпром» отсек больше половины спроса и разместил бумаги на 500 млн евро — вдвое меньше, чем в феврале.

Ставка, которую пришлось платить российской компании, при этом выросла по сравнению с февральским выпуском на 350 базисных пунктов и составила 1,85% годовых.

80% выпуска ушло в руки зарубежных покупателей из Великобритании, Германии, Франции, Швейцарии, Нидерландов, США, Азии, рассказал Денис Шулаков, вице-президент Газпромбанка, одного из организаторов размещения.

В январе «Газпром» разместил 8-летние евробонды на 2 млрд долларов, в феврале — 6-летние на 1 млрд евро, в июне — 6-летние на 500 млн швейцарских франков, в июне — бессрочные на 30 млрд рублей, в июле — 10-летние на 1 млрд долларов.

Новая порция долга нужна компании, чтобы оплатить растущую смету капитальных строек, которую в сентябре было решено увеличить на 283 млрд рублей.

«Газпром», напомним, в июле начал постепенно сокращать поставки газа в ЕС, ударив по рынку, который уже страдал от падения импорта СПГ и профилактических работ в Норвегии, снизивших мощности местных месторождений на 8%.

В результате в отопительный сезон Европа вступила с рекордно низкими запасами в хранилищах, а цена газа с 250 долларов за тысячу кубометров в начале года цена газа взлетела почти до 2 тысяч в октябре.

9 ноября «Газпром» сообщил, что утвердил план закачки и приступает к его выполнению. К этому моменту уже стало понятно, что шантаж не сработал, а по «Северному потоку-2» газ этой зимой едва ли пойдет.

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